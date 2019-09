Sconcerti: "Milik? Ho l'impressione che abbia litigato con la società: è passato dall'essere più completo di Icardi a riserva di Llorente"

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazionia Calciomercato.com:

Che tipo di campionato dobbiamo aspettarci dopo due giornate falsate dal mercato?

"Mi aspetto molto da tutti i nuovi che devono ancora giocare. Da Ribery a Rabiot a Rebic, forse Llorente o Verdi e tutti glialtri che non abbiamo ancora visto in azione. Sono tutte armi a disposizione degli allenatori per fare bello il campionato. In sostanza ci si deve aspettare più verità. Comincia un calcio continuo, comincia il calcio vero".

A Napoli sognano con la coppia Lozano-Llorente. Milik è stato dimenticato da tutti.

"Guarda, la mia impressione è che Milik abbia litigato con la società. E’ passato da essere «più completo di Icardi», come disse Ancelotti, a fare la riserva di Llorente. Insomma, un bel salto. Bisogna vedere come verrà recuperato, perché parliamo comunque di un centravanti fortissimo".