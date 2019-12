Sconcerti: "La fiducia in Ancelotti deve per forza averla ADL: toccherà a Gattuso"

Ultime calcio Napoli - Per parlare dell'ultima giornata di campionato è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti:

Sul Napoli

"La fiducia in Ancelotti deve per forza averla Adl. E' un grande tecnico. Altra cosa è se può essere lui che risolve i problemi del Napoli adesso. Ancelotti ha problemi con la società e la squadra, non dipende soltanto da lui ora. Ora non riesce più a gestire come dovrebbe la società. Al di là del risultato in Champions, penso ci possano essere grosse sorprese prima della fine della settimana. Gattuso? Più di una voce. A lui viene offerto un contratto di sei mesi e questo non è mai corretto, vuol dire che non vieni preso sul serio dalla squadra, sei visto come un traghettatore. Ma ci sarebbe un prolungamento del contratto. Credo che toccherà a Gattuso".

Su Ancelotti

???????"Un grande errore è stato dissociarsi con la società sul ritiro, si è messo dalla parte dei giocatori, che poi lo hanno abbandonato. Non andare in ritiro è stata una sciocchezza pura. E' quello che ha acceso tutto. Lui stava perdendo i giocatori e in quel momento ha perso anche la società".