Sconcerti: "Juve ha disagi economici. Giroud? Una riserva"

In diretta a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti è intervenuto sui temi di giornata.

Un commento sulla questione Giroud:

"Sarebbe stata una riserva sia per l'Inter che per la Lazio. Sarebbe servito di più ai biancocelesti, per fare la torre ad Immobile. Mi ha stupito molto l'offerta alta di Lotito, vuol dire che ci sta credendo allo scudetto".

Può lottare fino alla fine l'Inter per lo Scudetto?

"Ha preso Eriksen, che difficilmente deluderà. Ha preso Moses e Young. La Juve ha ceduto invece un giocatore, ma ha 4 centrocampisti per tre ruoli. ha un solo difensore alle spalle di De Ligt e Bonucci, ha tre possibili trequartisti che non convincono pienamente Sarri. La Juve ha dei disagi economici, altrimenti sarebbe intervenuta sul mercato. Secondo me la squadra più completa è la Lazio, ma non è la favorita".