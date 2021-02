Sconcerti: "Il Napoli è una squadra incompleta. Gattuso? Si può giocare a tre ma non contro una squadra che non ha un vero e proprio centravanti"

Napoli - A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco li passi più importanti del suo intervento:

Napoli deludente, anche in Coppa Italia. Che ne pensa?

"E' una squadra incompleta. Hanno basato tutta la loro stagione su un centravanti che non c'è mai stato. E' una squadra che manca di carattere e personalità. Ci sono dei limiti in questa squadra che cominciano a pesare e non so quanto c'entri l'allenatore. Se non ritrovi certi giocatori, rischi di perdere tutto".

Come valuta la scelta di Gattuso di giocare a tre dietro contro l'Atalanta?

"Si può giocare a tre ma non contro una squadra che non ha un vero e proprio centravanti. Zapata partiva da sinistra e Muriel da destra"