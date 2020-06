Sconcerti: "Icardi ha fatto il vero affare, ora l'Inter prenda Cavani e sulla ripartenza della serie A..."

Ultime calcio - A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare dei temi di giornata il direttore Mario Sconcerti:

La Serie A riparte:

"Mi sembra giusto ripartire dalla Coppa Italia, con un campionato che vivrà 15-16 mesi di fila".

Si parla già di una parziale riapertura degli stadi:

"Che il virus abbia perso infettività si vede, ma con il mondo pieno di Covid-19 è difficile dire che non ci sia più".

Icardi venduto al Psg. Chi ha fatto l'affare?

"Icardi, cegliendo il Psg. Forse dobbiamo rivalutare anche Wanda Nara, che è riuscita a far ottenere un contratto di 4 anni al doppio di quanto prendeva prima. L'ingaggio è tra i più importanti al mondo. L'affare lo ha fatto lui, come era prevedibile. Passeranno anni prima di rivedere contratti così importanti".

Ha pesato il pregiudizio nei confronti della moglie nella rottura con l'Inter?

"C'è qualcosa che noi non abbiamo mai saputo. Si è arrabbiato per la fascia di capitano tolta, ma la soluzione trovata è stata paradosssale. Era il miglior giocatore dell'Inter e potevano esserci soluzioni diverse. Stimo Marotta, se siamo arrivati a questo punto, c'è un motivo".

Sarebbe più grave la sua partenza o quella di Lautaro?

"Per età e caratteristiche, il centravanti ce l'ha. Un altro Lautaro no, quindi sarebbe peggio la cessione di Lautaro. Dovrà essere brava a sostituirlo. Se prende Cavani, che non ha la prospettiva di Lautaro per età, fa bene".