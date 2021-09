Sconcerti: "I risultati di Roma e Lazio non sono frutto dell'EL: Sarri non ha la squadra giusta. Napoli? Avrà pressione, ma è una squadra completa"

Napoli Calcio - Mario Sconcerti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I risultati dell'ultimo turno non sono frutto delle gare di Europa League del giovedì. Credo che la Roma abbia trovato un avversario motivato che aveva cambiato allenatore, la Lazio abbia, invece, qualche problema più generale. Una squadra che non si adatta molto agli schemi di Sarri e viene da abitudini di gioco diversi. Napoli? Non so se il Napoli sarà senza pressione, sono momenti del campionato in cui è giusto che ci sia la pressione. Il Napoli non è una sorpresa. Il Napoli è una squadra completa, una squadra in crescita: non cambiare è una grande conquista ed hai una crescita spontanea".