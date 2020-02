Sconcerti: "Gattuso ha una media punti inferiore a quella di Ancelotti! Non esiste più il grande Napoli di Sarri..."

Ultimissime calcio Napoli - Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tranne qualche fiammata di un tempo, la Juventus non è mai progredita. Fino ad arrivare alla partita di Napoli e a quella col Verona, in cui ha preso due gol dopo il vantaggio. È stata sempre sotto palla, sotto assalto. Si è vista una squadra che o non si trova o non ha voglia di trovarsi. Sarri mi è sembrato abbastanza rassegnato che con la Juve avrebbe dovuto cambiare metodo, perché i giocatori hanno troppa certezza delle proprie capacità. Mi sembra sia stato lui il primo a cedere. Dalla panchina non ci sono più giocatori che possono cambiare la partita, è una squadra normalizzata. Pjanic ha perso la testa, ho l'impressione che non ci stia capendo più niente in tutti i compiti che deve svolgere. Sono due mesi che prende insufficienze".