Sconcerti: "Gattuso ha sbagliato con Allan, è stato eccessivo..." Interviene Di Marzio: "Non è vero, è stato perfetto!"

Ultimissime calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il gioco c’è e non c’è ma il Napoli non deve pensare troppo lontano, la testa deve essere ad una sfida per volta cercando di andare avanti insieme. Sta riemergendo la qualità di questa squadra ma mi è sembrato eccessivo quello che ha fatto Gattuso con Allan, fermo restando che ha esagerato Allan”.