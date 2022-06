Sconcerti: "Bernardeschi lo vedrei bene a Napoli: non è facile trovargli squadra per l'ingaggio che ha"

Calciomercato Napoli - A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Inter, ha parlato Marotta. Ha delineato il mercato nerazzurro e non solo:

"L'Inter è quella che si è mossa di più. E' il progetto più interessante finora. La differenza con le altre è netta adesso, ma significa poco, perché ci sono ancora due mesi e mezzo di mercato. Difesa? Sarà curioso sapere quanto dovranno pagare Bremer. 35 mln? Ci sta. Quando hai bisogno poi si alza anche un po'. Skriniar da un punto di vista della marcatura porta ancora qualcosa di più del brasiliano. Le valutazioni parlano chiaro. Ma Bremer è in grande crescita e credo sia un ottimo sostituto".

Milan, Scaroni ha detto che non ci sono dubbi sui rinnovi di Maldini e Massara:

"Quando si manovrano i soldi degli altri, bisogna avere un'autonomia creativa ma anche prudenza. Non so cosa voglia dire Maldini come autonomia. Credo che gli sarà data, nel senso di muoversi come crede sul mercato ma non dal punto di vista dei soldi".

Belotti che fine farà?

"La cosa strana è che si pensava che uno come lui andasse via da Torino in altro modo. E' sempre stato chiaro che non rinnovava volentieri. Tutte queste difficoltà di fronte a un ingaggio importante ma non troppo forte non si capiscono. Pensavo fosse più collocabile. Uno come lui credo possa fare la differenza. Andrebbe preso in fretta per me. Se devo pensare al Milan, lui garantisce molti più gol di Origi. Credo che nella mancanza di gol attuale, uno come Belotti, che ha fatto 9 gol praticamente non giocando, credo sia uno che per 3-4 anni possa fare ancora molto bene. Lo vedrei bene alla Fiorentina ma non so se ha i parametri per andarci".

E su Romagnoli e Bernardeschi?

"Lì ci sono equivoci d'epoca. Escono da ingaggi di altri tempi. Non è facile trovare una sistemazione con quegli stipendi. Certamente è più facile da sistemare Romagnoli perché è un difensore e costano di meno. Bernardeschi è un giocatore meno chiaro nel ruolo. Lo vedrei bene a Napoli, lo vedo però come un 14°-15° in una grande squadra. Potrebbe sostituire Insigne".