Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“A proposito dell’uomo Ancelotti vi racconto un aneddoto: dissi che gli allenamento a Castel Volturno erano guidati dal figlio Davide e non da lui. Mi ha scritto, in nome della stima reciproco che c’è tra noi due, dicendomi di rettificare perché non è così e mi ha spiegato come stanno le cose per davvero”.