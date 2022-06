Sconcerti: "ADL-Spalletti? Non mi preoccuperei: tutti gli allenatori rischiano di vedersi indebolire le squadre"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Mario Sconcerti. Questa la sua intervista integrale.

Spalletti chiede certezze ad ADL. Il rapporto rimarrà comunque saldo?

"Porterà giocatori, non so se saranno tutti quelli che vorrà. Alla fine si prende quello che si può e non sempre quello che servirebbe, ma è così per tutti. Gli allenatori importanti corrono il rischio di vedersi indebolire le squadre, rischiamo di vedere delle discussioni. Ad oggi non mi preoccuperei".

Milan, Pioli ha detto che il club sa cosa fare sul mercato. Ha aperto un nuovo ciclo?

"Il Milan era arrivato secondo lo scorso anno, è una squadra pronta. Ora ha perso Kessiè e Ibrahimovic, ma anche Diaz. E' una squadra che deve aggiungere per completarsi. Lo stanno facendo, con in mezzo anche il cambio di proprietà che non ha aiutato. Di sicuro deve comprare giocatori, ma lo sa anche Maldini. Su chi deve orientarsi? Investire sui giovani è un discorso molto incompleto. Il Milan ha puntato su giovani di grande classe, che è diverso. Per me la strada giusta è questa, sapendo mescolare giocatori pronti con giovani di grande prospettiva. Questa è stata la chiave del Milan prima e dovrà esserlo ancora".