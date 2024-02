Schwoch: "Sostituzioni, Mazzarri ha fatto un errore grossolano col Milan"

Stefan Schwoch, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan a San Siro: "Il Napoli contro il Milan non ha giocato una brutta gara, ma in questo momento gli azzurri sono una squadra che segna poco. Simeone a San Siro ha fatto una buona partita, per me non andava sostituito. Questa è stato un errore non da poco da parte dell'allenatore. Anche secondo me Mazzarri è il meno responsabile della situazione del Napoli, ma quante prestazioni effettivamente di livello ci sono state dal suo arrivo? Cosa serve per risollevare la stagione del Napoli? Il rientro in campo di Osimhen, in questo momento è difficile per i tifosi non essere pessimisti".