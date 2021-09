Schwoch: "Primo tempo equilibrato, ma col Napoli non puoi permetterti errori. Koulibaly uno dei più forti al mondo"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefan Schwoch, ex attaccante ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'intervallo di Sampdoria-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La partita è stata molto equilibrata ma al Napoli basta poco per segnare, basti pensare all'occasione di Osimhen in campo aperto. Con una squadra del genere se sbagli rischi di trovarti 2-0 al termine di un primo tempo molto equilibrato. Koulibaly, in questo momento, se non è il difensore più forte del mondo poco ci manca".