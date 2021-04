Schwoch: "Miracolo di de Ligt su Osimhen, il Napoli deve ripartire dal secondo tempo di Torino. Mertens sempre titolare"

Ultime notizie Napoli calcio - Stefan Schwoch, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non mi è sembrato timido a Torino, secondo me la Juventus ha approcciato meglio alla partita. I bianconeri quando hanno l'acqua alla gola riescono sempre a tirar fuori una prestazione convincente. De Ligt ha fatto un miracolo sulla conclusione di Osimhen. Io partirei dal secondo tempo che ha dimostrato che il Napoli può giocarsela, ma ovviamente il margine di errore si è assottigliato. Da quando è tornato Mertens il Napoli ha fatto un salto di qualità incredibile, partirei sempre con lui in campo. Lui ed Osimhen possono giocare insieme ma devi cambiare modulo".