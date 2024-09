Schwoch: "L'attacco del Napoli è potenzialmente atomico con Lukaku. Potevo tornare in azzurro nel primo anno di ADL"

“Potenzialmente il Napoli ha un attacco atomico“. Stefan Schwoch è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“I 20 anni di De Laurentiis? Il bilancio è super positivo, tranne lo scorso anno che è stato particolare, il Napoli è ormai in pianta stabile in Champions, ha vinto lo scudetto, forse qualche volta non si è fatto un piccolo sforzo per vincere ancora quando la squadra l’avrebbe anche meritato, ma ci siamo divertiti. Sono stati ottenuti grandi risultati, il presidente De Laurentiis caratterialmente forse è un po’ particolare, mi ha fatto tuttavia un certo effetto vederlo piangere nel raccontare i suoi vent’anni, vuol dire che ci tiene tanto.

Pensare che nel 2004-2005 Pierpaolo Marino mi contattò, era praticamente tutto fatto, eravamo d’accordo per un mio ritorno in azzurro: era il primo anno di C, quando poi il Napoli perse lo spareggio ad Avellino, per problemi familiari però rimasi al Vicenza. Sarebbe stato bello, ma va bene così.

Lukaku? Nessuno può dire che non sia un grande acquisto, l’unico problema è dato dalle condizioni fisiche ma con Conte non avrà alcun patema, è un arrivo azzeccatissimo, un centravanti top. Ma è tutto l’attacco del Napoli ad essere forte, potenzialmente atomico, nei titolari e nelle alternative, anche sugli esterni. Nell’anno dello scudetto, ad esempio, la coppia Politano-Lozano era formidabile, ora Neres ha già dimostrato negli spezzoni che ha giocato di essere fortissimo.

Anguissa? Tornerà quello di prima, con una nuova mentalità,anche se con il Parma non ha fatto benissimo ma ha realizzato il gol vittoria. Mc Tominay? Difficilmente Conte lo terrà fuori, Antonio ha le alternative giuste anche per cambiare modulo: il suo Napoli sarà ambizioso, l’Inter ha qualcosa in più ma gli azzurri dovranno approfittare dei monenti in cui perderanno colpi. Ovviamente l’obiettivo principale resta il ritorno in Champions“.