Schwoch: "Inter troppo brutta per essere vera. Ho una sensazione sul Napoli"

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

“Non è facile gestire l’euforia di una piazza come Napoli, sono certo che l’Inter si rialzerà così come sono certo che il Napoli non mollerà di un centimetro. Conte è un allenatore che sa vincere, si sapeva che avendo lui in panchina il Napoli avrebbe fatto un campionato di vertice. Nessuno poteva pronosticare il Napoli primo in classifica a circa metà stagione, però ci sono tutti i presupposti per tornare a festeggiare. Conte lavora su tutto, è riduttivo dire che le squadre di Conte corrono tanto. Lui è uno che ti guarda e prova a migliorarti. Ho visto delle partite del Napoli in cui non mi è piaciuto, ma faceva parte di un percorso di crescita, il Napoli doveva star lì fino a quando la squadra non avrebbe appreso i metodi di lavoro dell’allenatore. L’Inter ieri è stata fin troppo brutta per essere vera, ha creato pochissimo, non ho mai visto l’Inter così sterile in avanti. La Fiorentina ha avuto il pallino del gioco per tutta la partita ed ha meritato la vittoria”.