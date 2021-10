Schwoch: "Insigne è un fuoriclasse, i tifosi si aspettano tanto sempre da lui. Rinnovo? Deluso se dovesse partire, ma resterà a parità di condizioni"

Napoli Calcio - Stefan Schwoch è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Insigne non viene massacrato ogni volta che sbaglia, ma è ritenuto un fuoriclasse e per questo ci si aspetta tanto da lui. Fa tante prestazioni importanti ma deve anche sopportare il peso della pressione. Potrebbe anche andare via, questo potrebbe incidere nella testa. Quando si arriva a giocare a certi livelli, è normale che ci siano le critiche. E' il destino di chi deve dare qualcosa in più degli altri. Rinnovo? Ci pensi, è normale, ma non ha la situazione di dire sarà licenziato e resterà a casa: se non dovesse rinnovare, sarà deluso ma andrà a giocare altrove. A parità di condizioni, resterà".