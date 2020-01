Schwoch: "Inserimento di Demme importante pur non essendo un regista, ora serve migliorare la mentalità della piazza"

Ultime notizie Napoli - Stefan Schwoch, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mario Rui e Hysaj hanno giocato una partita molto positiva ma quando vinci contro la Juventus vuol dire che hai fatto una prestazione di squadra buona. Il Napoli faticava a tenere ritmi alti, l'inserimento di Demme è stato importante perché dà dinamismo e cattiveria lì in mezzo pur non essendo un vero regista. Vorrei migliorare solo la mentalità: si è fatta tanta festa per questa vittoria ma ora bisogna iniziare a ragionare in un'ottica di successi concreti. Vorrei festeggiare cose davvero importanti. Politano ha caratteristiche differenti rispetto a Callejon: lo spagnolo preferisce attaccare la profondità mentre l'ex Inter preferisce giocare palla al piede. Lozano sta faticando più del previsto, l'ho visto in Olanda e mi impressionava molto".