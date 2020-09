Schwoch: "Cuadrado l'unico che può sostituire Callejon, ma la Juve non lo cede. Petagna? Può fare anche il trequartista"

Notizie Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante di Napoli e Venezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La prima settimana di allenamenti è stata molto intensa dal punto di vista tattico, poi c’è stata la partenza dei nazionali ed è stata una grossa perdita per Gattuso. Il tecnico sta facendo molti allenamenti aerobici e partitine a pressione e sempre con gli stessi moduli. Sostituto di Callejon? Tatticamente sarà difficile rimpiazzarlo, perché sa fare bene entrambe le fasi. Il Napoli aveva chiesto Cuadrado alla Juve nell’affare Milik ed è quello che si avvicina di più a Callejon per caratteristiche però per la Juve è incedibile. Cambio di modulo per il Napoli?Se giochi col 4-3-3 devi rinunciare ad un calciatore importante come Mertens. Difficilmente si adeguerebbe a fare l’esterno, il Napoli ce li ha gli esterni e può fare solo la punta centrale, ma c’è Osimhen. Col 4-2-3-1 anche Petagna potrebbe ricoprire il ruolo di sottopunta alle spalle di Osimhen a cui piace molto attaccare la profondità. Il nigeriano deve migliorare nel lavoro che deve fare per la squadra, deve migliorare nella fase difensiva”.