Schwoch: "C'è un errore che il Napoli non deve fare domani a Brescia: venderanno cara la pelle"

Stefano Schwoch ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Barcellona è una squadra che palleggia molto, ragion per cui punterei sui tre piccoletti davanti con Mertens al posto di Milik per ripartire velocemente. Per un calciatore l'importante è esserci in queste gare, non importa come ci arrivi. Sono partite che mentalmente sono di un'importanza incredibile, senti la responsabilità. Brescia? Sarà molto difficile perchè hanno qualità in attacco. L'errore più grande sarebbe venire meno sul piano mentale da parte del Napoli. Venderanno cara la pelle, in casa loro alzano ritmi di gioco"