Schira: "Tra Mertens e il Napoli finirà a schiaffoni! Bernardeschi è un vecchio pallino di ADL, ma..."

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’esperto di calciomercato Nicoló Schira.



“Mertens è un simbolo, legatissimo all’ambiente tanto che ha chiamato il figlio Ciro.

Capisco anche l’idea di una società difronte a un giocatore di 35 anni con uno stipendio alto.

La cosa che dispiace è che finirà a schiaffoni, anche le parole di Mertens sono dure in risposta al ‘vil denaro’.

Deulofeu è un esterno offensivo, nell’ultima stagione ha fatto bene, paragonarlo a quello che ha fatto Mertens a Napoli è difficile ma sono giocatori simili.

Per Politano il discorso è più legato a Bernardeschi, anche se io non lo farei. Bernardeschi è un vecchio pallino di De Laurentiis.

Con Ospina non c’è l’accordo economico: il Napoli ne ha offerti 3 e lui ne vuole 4. Il Napoli si è cautelato avviando dei contatti con Sirigu, che andrebbe a fare il secondo con Meret titolare.

È un Napoli che sta cambiando pelle, è alla fine di un ciclo ma comunque è pericoloso cambiare tanto. La società dovrà essere brava a prendere i giusti sostituti.

Inter; Milan; Juve e Roma si rinforzeranno molto.

Ostigard ha da tempo l’accordo con il Napoli, ma è l’erede di Tuanzebe non di Koulibaly. Se Kalidou parte, il Napoli prenderà un altro difensore.

Per Fabian non c’è l’accordo e se arriverà una buona offerta partirà.

Demme ha cambiato procuratore e questo anticipa spesso una sostituzione, quella di Valencia è una pista da seguire. Di fronte a una buona offerta sarà cedibile, anche la Fiorentina ha chiesto informazioni”.