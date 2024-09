Schira: "Osimhen? Vi dico il valore della nuova clausola"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Nicolò Schira, esperto di calciomercato: "Si è tornati al passato. 15-20 anni fa, gli ultimi giorni erano densi d’affari. È stato un finale scoppiettante, la vicenda Osimhen è stato un romanzo a puntate che si conclude con un pareggio. I patti sono stati chiari tra Napoli e Galatasaray: Osimhen starà in Turchia fino a fine stagione, quindi escludo il trasferimento a gennaio, ma vediamo cosa succede. La clausola sarà valida dal 1 luglio, di 75 milioni, con il Napoli che può trattare su altre cifre. I famosi 130 milioni non li avrebbe pagati nessuno, è stata fatta una clausola più a misura di mercato. Mario Rui? Ci sono i presupposti per la cessione, da parte del Napoli che, però, non vuole dare buonuscite. L’agente ha lavorato molto, ma il giocatore non ne ha voluto sapere, ha rifiutato squadre importanti"