Schira: "Mourinho ha fatto una richiesta. Bournemouth su Zaniolo? Notizia divulgata dalla Roma"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Mercato Roma? "Mourinho continua a chiedere un centrale mancino, Shomurodov, invece, è in partenza. Karsdorp bocciato e distrutto dalla Roma, sarà costretto a lasciare la Capitale in prestito. Per sostituire Viña, la Roma attende un'occasione. Il club giallorosso è al di sotto dei parametri del settlement agreement, deve trovare una chance da sfruttare. Per quanto riguarda l'uzbeko, le quotazioni del Toro sono calate, ci sono Spezia e Cremonese. Il calciatore vuole restare in Italia: i grigiorossi vorrebbero Shomurodov in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. I liguri, invece, offrono 1 o 1,5 milioni per il prestito senza obbligo di riscatto".

Offerta per Zaniolo? "La proposta del Bournemouth è una notizia divulgata dalla Roma, però non ho informazioni circa l'interesse di Zaniolo a trasferirsi in questa squadra. Nel mercato può cambiare tutto, ma sinceramente mi è sembrato una notizia della Roma per alzare la posta in palia. L'offerta comunque c'è ed è di 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del gicoatore, ma non è la società più gettonata per Nicolò. Il Bournemouth accontenta la Roma, ma non Zaniolo. Quest'ultimo non andrà con la prima che passa, in questa rottura del matrimonio ha scelto la nuova compagna denominata Milan. Club, tuttavia, che non offre la stessa cifra degli inglesi. Zaniolo attende la proposta del Milan, ma la Roma rischia di perderlo a zero se non dovesse cederlo a gennaio. Oppure potrebbe accettare l'offerta del Milan di 20 milioni più bonus. Questione che arriverà sino alla fine della finestra di calciomercato. Gradirebbe l'eventuale trasferimento al Tottenham, ma non al Leicester o al Bournemouth. Sarebbe un downgrade clamoroso, non ci sarebbe nulla di interessante. Operazione vantaggiosa sì per la Roma, ma non per il calciatore".