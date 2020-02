Schira: "Inter e Monaco su Mertens, Milik potrebbe partire in estate! Zielinski è vicino al rinnovo"

Notizie calcio Napoli - Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Per Mertens saranno determinanti le prossime settimane. Il Napoli ha fatto, al momento, una proposta da 4 milioni e duecentomila euro a stagione, mentre il belga ne chiede almeno 5. C’è stata un’offerta del Monaco, quella più alta, che però non è stata ancora presa in considerazione dal belga. Tutto dipenderà dal Napoli, se deciderà di rilanciare o meno. Io starei molto attento anche all’Inter perché Sanchez non sarà riscattato e Mertens si trova al primo posto sulla lista dell’Inter. Zielinski? Il nodo per il polacco è la clausola rescissoria: il polacco non vorrebbe una clausola superiore agli 80 milioni mentre il Napoli vorrebbe alzarla a 100. Io credo che l’accordo si potrà trovare facilmente anche perché sta bene, sta facendo bene ed è tornato ai suoi livelli da quando è stato posizionato nel suo ruolo. Milik? Stesso discorso di Zielinski, nodo riguardante la clausola rescissoria. Da qui a Maggio, se non rinnova, potrebbe essere ceduto perché non credo che il Napoli voglia perderlo a zero. Gattuso? Si sta meritando questa chance. Sta facendo bene e non escludo che possa chiudere la stagione anche con un trofeo. Per me potrebbe meritare la riconferma”.