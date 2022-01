Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli voleva dare Ghoulam al Cagliari per strappare il prestito di Nandez, ma Giulini ha bocciato questa soluzione. Il Napoli è su Olivera e Parisi, difficile però pensare che si sblocchino negli ultimi giorni di mercato in prestito".