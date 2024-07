Schira conferma: "Il futuro di Buongiorno è già scritto"

Calciomercato Napoli - Nicolò Schira ha parlato a Radio Goal. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Kiss Kiss Napoli:

Su Buongiorno: "Ha l'accordo col Napoli per un quinquennale da 2.5 milioni più bonus. Lui vuole andare da Antonio Conte. Si tratta di un calciatore forte, che può ancora crescere. Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis hanno spesso fatto affari insieme, si pensi ai vari Maksimovic e Verdi. Alla fine però si è riusciti a chiudere e potrebbe accadere anche adesso. Il futuro di Alessandro Buongiorno sembra ormai scritto: il calciatore approderà alla corte di Aurelio De Laurentiis. Il centrale non ha giocato nemmeno con la Svizzera, la sua quotazione non è certamente aumentata".