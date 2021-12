Roberto Scarnecchia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà:

Tanta amarezza in casa Napoli, vedi anche il caso Insigne:

"E' vero che è il capitano e che è un giocatore importante, è un patrimonio da tenersi molto stretto. Magari andrà all'estero. Per me Insigne non può lasciare Napoli, è troppo importante per questa squadra".