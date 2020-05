Scandalo Inter-Juve, l'Avv. Riccio: "Orsato commise errori gravi, sono basito dalla valutazione positiva dell'organo tecnico"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Riccio, avvocato:

“Inter-Juventus? Mi rivolsi alla Procura di Milano perché la partita si svolse lì. Orsato è un ottimo arbitro, perché in quella partita non è riuscito a mettere in campo il meglio di sé? Aveva l'aiuto del VAR. È stato distratto? Confuso? Il campionato era veramente avvincente, quella partita era molto importante. È la non chiarezza che da avvocato e tifoso, che mi ha portato a fare domande. Se tutto il mondo ha visto degli errori e ci hanno ricamato una barzelletta sopra, dal mio punto di vista non posso che dire che Orsato era in una giornata storta. Che l'organo tecnico abbia fatto una valutazione positiva, non esiste, sono basito".