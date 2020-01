Scandale, il Sindaco: "Il nostro stadio è già intitolato a un Demme, Enzo uno dei pochi a tifare Napoli. Vogliono tutti andare al San Paolo"

Ultimissime calcio Napoli- Diego Demme a Napoli. Dell'affare parla Antonio Barbato, sindaco di Scandale, il comune in provincia di Crotone, città d'origine del padre Enzo Demme: «Anche se qui di trappole non ce ne sono state per Diego, anzi. Sembra un film: siamo molto orgogliosi per lui e per la sua famiglia. Stanno realizzando il sogno di una vita. In paese ci sono ancora diversi cugini di Enzo. Raccontano che Enzo è uno dei pochi a tifare Napoli a Scandale: aveva questa passione per Maradona. Immagino soltanto il suo orgoglio nel vedere oggi suo figlio nel Napoli. I bambini del paese già hanno chiesto la maglia del Napoli a Diego. Diego e Gattuso a Napoli, siamo orgoglioso. Rappresentano la faccia pulita di una Calabria. Il nostro stadio è intitolato già ad un Demme: si chiama Luigi, che è stato uno storico dirigente del calcio da queste parti. Già tutti in paese mi hanno chiesto di andare al San Paolo».