Sbarro Institute, prof. Giordano: "Coronavirus? C'è serenità a Castel Volturno, lo staff medico del Napoli sta facendo un lavoro di prevenzione attento" [ESCLUSIVA]

“Ho visto grande serenità a Castel Volturno. Gattuso è innamorato di Napoli e crede molto nel progetto: ci sono obiettivi da raggiungere e vuole raggiungerli a tutti i costi. L'emergenza salute è stata ben orchestrata per quanto riguarda le misure e i parametri da rispettare. Non c'è allarmismo. Non va sottovalutato ma si può gestire con maggiore tranquillità: non si è immuni ma ha un impatto minore. La sorpresa arriva dal fatto che era un visus sconosciuto. Sono regole, quelle che vanno rispettate, che andrebbero rispettate anche senza emergenza. Noi dobbiamo avere igiene che ci accompagni in ogni luogo pubblico. Calciatori Napoli? C'è serenità, lo staff medico sta facendo un lavoro di prevenzione attento: i ragazzi devono solo rispettare le norme annunciate dalle Federazioni. Calciatori attenti ma non preoccupati. De Laurentiis? L'ho visto e sentito motivato e sereno: si aspetta un grande finale di stagione".