Savoldi: "Non capisco perchè Mertens non abbia già firmato da tempo... Petagna? Attaccante utile per il Napoli"

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Savoldi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Savoldi

"Mertens? Non capisco perchè tutto questo tempo per firmare il rinnovo. Lui è innamorato di Napoli e del Napoli. Riprendere dopo tanto tempo di stop è sempre difficile. La condizione fisica è scadente ed è normale. La Juventus, per esempio, ne aveva di più del Milan. In dieci contro undici non c'è stata più gara. Petagna? Un attaccante che ha fatto bene in serie A e può tornare utile al club azzurro".