Savoldi: "Il Napoli ha fatto bene a prendere Llorente e non Icardi! ADL ha fatto bene ma i tifosi chiedono di più"

Notizie Calcio - Beppe Savoldi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ribadisco che il Napoli ha fatto bene a prendere Llorente e non Icardi. L'argentino si porta dietro troppa confusione e poi non mi sembrava così entusiasta. Lo spagnolo, invece, ha tanta voglia di fare bene, ha tanta esperienza e credo sia a livello tattico, più completo di Icardi, poi dipenderà molto da come sarà impiegato da Ancelotti. Credo che De Laurentiis abbia fatto molto bene in questi anni, i tifosi invece, vorrebbero qualcosa in più per competere alla pari con la Juventus, per quanto mi riguarda basterebbe spendere meno per tanti giocatori per prenderne, con gli stessi soldi, un paio molto più bravi".