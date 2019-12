Savoldi: "Il Napoli con il Barcellona se la può giocare, deve ritrovare le giuste motivazioni"

Beppe Savoldi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La presenza dell'allenatore deve essere sempre costante. Oggi gli allenatori hanno una decina di collaboratori dai quali si fanno aiutare. Hanno specialisti che si occupano di tutto, quindi il tecnico parla con i collaboratori e non direttamente con i giocatori. Il contatto diretto tra allenatore e giocatori è importante. Il calcio è un gioco, ci sono delle emozioni che esulano da quelle che sono le caratteristiche tecniche, i numeri e le variabili. Milik e Mertens li metterei sempre in campo. Idoli? Maradona, Messi, Pelè e Cruijff sono i 4 calciatori più forti che io abbia mai visto giocare, proprio in questo ordine. Barcellona? Il Napoli se la può giocare, il Barca è una squadra forte ma se il Napoli ritrova le giuste motivazioni può giocarsela".