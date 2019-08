Savoldi: "Icardi? Il Napoli non ha bisogno di rinforzi in attacco: ho fiducia in Milik"

Calciomercato Napoli - Giuseppe Savoldi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Secondo me Milik può giocare insieme a Icardi: il polacco lo vedo bene anche da seconda punta come fa spesso con la Polonia. Secondo me al Napoli non serve nessun rinforzo in attacco perché ha dei calciatori di grande qualità che possono giocare in vari ruoli. Ancelotti sta cercando di capire le quali sono le prospettive di questa rosa. Milik mi piace molto perchè è duttile, nel gioco del Napoli è l'uomo adatto"