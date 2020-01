Savarese: "Da Krol a Maradona fino a oggi, ho sempre fatto il tifo per la maglia azzurra. Stimo Commisso ma abbiamo bisogno di punti..."

Ultime calcio Napoli - Rocco Commisso e Giovanni Savarese si conoscono da tempo. Prima del 2016 non si erano mai visti, ma avevano sentito parlare l'uno dell'altro. Quando Commisso nel 2017 ha acquistato le quote di maggioranza dei New York Cosmos Savarese era l'allenatore della squadra e ha parlato ai microfoni de Il Mattino:

Savarese, domani sarà il suo derby del cuore.

«Direi proprio di sì. Perché non ho mai nascosto la mia fede e la mia passione per il Napoli. Da bambini tutti abbiamo una squadra del cuore e la mia è sempre stata il Napoli. Da Krol a Maradona fino a oggi, ho sempre fatto il tifo per la maglia azzurra. Dall'altra parte ci sarà la Fiorentina di Commisso, al quale sono molto legato».

E allora cosa si aspetta?

«Non se la prenda il presidente, ma noi abbiamo bisogno di punti».

La seguirà in diretta?

«Qui siamo 9 ore indietro, ma non mi perdo una gara del Napoli, Qualche volta mi è toccata anche la sveglia alle 6 del mattino, ma per la fede si fa questo ed altro».

Da allenatore ad allenatore: come le sembra il nuovo corso di Gattuso?

«Ho avuto modo di conoscere Gattuso e come giocatore ha dato l'anima, cosa che fa allo stesso modo anche da allenatore. Sicuramente la società ha saputo scegliere puntando su di lui e so che Gattuso ci tiene a far bene. Speriamo che abbia la possibilità per spingere la squadra con la sua energia».