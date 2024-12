Saurini: "Raspadori? Nel disegno tattico del Napoli è inimmaginabile vederlo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Giampaolo Saurini allenatore di calcio: "Mi aspetto un turnover massiccio dal Napoli per la coppa. Per gestire questo tipo di situazioni c'è bisogno di tutti, la rosa a disposizione è estremamente competitiva. Cambiare i centrali di difesa non è un'imprudenza, i giocatori del Napoli sono grandi professionisti e quindi potrà al massimo mancare un po' di forma fisica, ma saranno certamente pronti. Raspadori? Nel disegno tattico del Napoli è inimmaginabile vederlo. E' un ottimo calciatore e avrebbe bisogno di un'esperienza con più spazio. Neres anche è un gran calciatore ed è il primo candidato per sostituire qualche indisponibile, però per Conte al momento l'attacco è intoccabile. Credo che il Napoli possa ambire al massimo. E' una squadra compatta e completa, deve solo prendere consapevolezza dei propri mezzi. L'Inter sarà una scomodissima avversaria ma potrebbe perde qualcosa a causa delle coppe europee"