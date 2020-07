Saurini: "Napoli, a Barcellona può accadere di tutto: ci sono gli elementi per sperare nell'impresa!"

Ultime notizie Napoli – Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Al di là degli obiettivi, credo che verrà fuori una bella partita tra Lazio e Napoli. Gli azzurri vorranno arrivare al meglio alla partita contro il Barcellona mentre i biancocelesti vorranno aiutare Immobile a raggiungere il record. Con l’Inter ho visto un buon Napoli ed ora dovrà confermarsi. Poi contro il Barcellona può succedere di tutto, i catalani non giocano da tanto, hanno tante defezioni e si giocherà a porte chiuse. Ci sono gli elementi per sperare nell’impresa”.