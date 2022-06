Saurini: "Gaetano e Zerbin? Ho una mia idea ma molto dipenderà dai pezzi da novanta"

Giampaolo Saurini è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su radio Kiss Kiss Napoli:

Serie A a 16 squadre? Da amante del calcio io non vorrei che succedesse. In questo momento storico ci sono poche società che possono fare degli investimenti, una riforma del calcio italiano può anche starci. Sono un nostalgico e sogno sempre che una squadra di provincia possa vincere lo scudetto. Napoli e i giovani? Dopo tanto tempo, e mi riferisco al periodo in cui c'ero io, devo dire che ci sono stati due o tre elementi della Primavera del Napoli che stanno riassaporando il sapore delle nazionali giovanili. Gaetano? Ho una idea sui giovani e dico che devono giocare: se Gaetano e Zerbin vengono presi in considerazione nel Napoli ben venga, altrimenti devono trovare un intermedio per potersi consacrare. Gaetano ha delle motivazioni forti per voler restare al Napoli, così come Zerbin. A mio parere dipenderà moltissimo dal mercato del Napoli: se restano i pezzi da novanta questi giovani avranno meno spazio. Sono curioso di vedere cosa succedere con Osimhen, Fabian e Koulibaly. Se vuole giocarsi lo scudetto non può pensare di privarsi di questi calciatori.