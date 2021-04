Satin: "Rudi Garcia al Napoli? Non so, ma per me potrebbe tornare in Italia! Galtier merita una panchina di Serie A"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Satin, agente per parlare del Napoli.

"Galtier? Ottimo allenatore, sta lottando per vincere il campionato e forse alla fine lo vince. Ha potenziale per una panchina importante in Italia. Rudi Garcia? Per me potrebbe tornare in Italia, non sembra che il suo legame con il Lione possa durare. Napoli? Non so, non ho parlato con lui di questi tempi. Lui però alla Roma fece un buon lavoro e non era facile. In Italia ha delle possibilità".