Satin: "Reinildo bravo in fase difensiva, è meno brillante quando spinge. Anguissa? Centrocampista top"

Calcio Napoli - Bruno Satin, procuratore francese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Reinildo è arrivato in punta di piedi, è cresciuto molto e l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione. E' molto bravo in fase di contenimento e difensiva, mentre è meno brillante quando spinge. Anguissa? E' molto forte fisicamente ed anche tecnicamente, è un centrocampista top. E' molto giovane ma ha già giocato in Inghilterra, Spagna ed ora in Italia. Questo lo ha fatto maturare e gli ha fatto accumulare esperienza che ora sta dando i frutti".