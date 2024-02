Sassuolo, il presidente Rossi: "Siamo fiduciosi. La squadra ce l'abbiamo e crediamo in Bigica"

Carlo Rossi, presidente del Sassuolo, ha parlato all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A a Milano, dopo il cambio di guida tecnica delle scorse ore, con l'esonero di Alessio Dionisi e la squadra affidata, appunto, a Emiliano Bigica, che in questa stagione aveva svolto il ruolo di allenatore della Primavera. Ecco le sue parole riportate da TMW:

Il comunicato dell'esonero di Dionisi e dell'arrivo di Bigica.

"Siamo fiduciosi. La squadra ce l'abbiamo e crediamo in Bigica. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica", si legge nell'annuncio pubblicato dai neroverdi.