Sassuolo, De Zerbi è una furia: "Arbitraggio chirurgico: rigore scandaloso e 2-1 che andava annullato"

Nuove polemiche sulla vittoria del Genoa sul Sassuolo. Roberto De Zerbi ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport:

"Il rigore del Genoa è scandaloso, il fallo su Berardi non fischiato c’era. Dà fastidio perché in questo modo è pesante, perché non esiste, non c’è alcun contatto. La partita è condizionata da due episodi su due gol subiti. E non voglio parlare del gol annullato a Djuricic perché non so giudicare visto che le regole cambiano in fretta, ma mi è sembrato abbastanza chirurgico l’intervento".