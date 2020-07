Sassuolo, De Zerbi: "Non posso rimproverare molto ai miei, creato tanto anche nel primo tempo! Rivedibili sul gol di Hysaj, ci manca convinzione"

Ultime notizie calcio Napoli – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo, non posso rimproverare molto. Sul gol di Hysaj siamo stati rivedibili, posso chiedere alla squadra di essere più convinta, possiamo fare un po' di più da questo punto di vista. Abbiamo tanti infortunati e ci sono delle motivazioni, ma in campo c'erano calciatori forti, potevano mettere un po' di convinzione in più. Il Napoli gioca e pressa, ma anche noi abbiamo rubato molti palloni nella metà campo avversaria. Qualche volta abbiamo sbagliato ma fa parte della partita.

Parlo di convinzione perché sono troppo innamorato dei miei calciatori, magari li reputo più bravi di quanto fa l'opinione pubblica. Sono convinto che i miei ragazzi possono fare di più, credo di non essere di parte nelle mie valutazioni. Se veniamo a Napoli contro una squadra così non possiamo prendere il primo gol di Hysaj. Ci siamo fatti saltare con semplicità, Djuricic e Traorè nel secondo tempo sono stati liberati tra le linee e spesso abbiamo sbagliato o l'occasione o il controllo. Questa è la convinzione per me, la capacità di determinare. La partita l'abbiamo approcciata meglio noi nei primi cinque minuti. Poi siamo calati, ci siamo abbassati ma anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni.

Noi come il Barcellona? Rino ha voluto caricare la squadra, non vogliamo imitare nessuno. Conosciamo la nostra dimensione e fin dove possiamo arrivare e dove dobbiamo fermarci. Siamo ambiziosi, vogliamo fare sempre di più. Ora ho firmato il rinnovo, senza grandi capovolgimenti sono contento di ripartire con questa rosa mantenendo i big e cercando di andare ad iniziare il prossimo campionato come stiamo finendo questo".