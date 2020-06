Sassuolo, Carnevali su Boga: "Sforzo importante per prenderlo dal Chelsea, lavoriamo per costruire e non per distruggere"

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Boga ha rappresentato una operazione molto importante economicamente con un risultato non facile da ottenere. Lo abbiamo preso dal Chelsea al 100% ed ora valuteremo, con l’obiettivo di chiudere al meglio quest’anno per poi lavorare al prossimo. Abbiamo anche altri calciatori importanti e noi lavoriamo per costruire, non distruggere”.