Sassuolo, Carnevali: "Sensi? Non cediamo i migliori con facilità, poi se qualcuno ambisce ad andar via..."

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non siamo una società che cede con facilità perché vogliamo crescere. Per farlo serve trattenere i giocatori più forti come Sensi. Molte società ci stanno chiedendo i nostri giocatori. Se qualcuno di loro ambisce ad andare in altri club faremo le valutazioni del caso".