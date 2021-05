Ultime notizie calcio mercato Napoli - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato alla Gazzetta dello Sport così le parole di Jeremie Boga che, all'Equipe, ha di fatto annunciato il suo addio ai neroverdi al termine di questo campionato:

"Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita".