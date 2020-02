Juventus, Sarri: "Voci su Allegri? Se non volevo essere sotto esame andavo alle poste. Siamo in linea con gli obiettivi"

Giorno di conferenza stampa in casa Juventus. In vista del match di domani contro il Milan per la semifinale di Coppa Itali, Maurizio Sarri ha parlato ai giornalisti e si è espresso anche sulle voci di un ritorno di Massimiliano Allegri.

Juventus, parla Sarri in conferenza

Ecco quanto riferito in merito e riportato da TuttoJuve: "Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle poste. Questo è un lavoro fatto così, soprattutto alla Juventus. Mi sembra tutto ampiamente nella normalità, è venuto fuori un risultato negativo e ci sono delle ripercussioni esterne. All'interno la valutazione è che siamo in linea con quello che ci siamo detti, siamo arrivati a febbraio in piena competizione in tutte le manifestazioni in cui siamo dentro. Siamo in questa semifinale in Coppa Italia,agli ottavi di Champions, in piena lotta per il campionato: se si parla in linea generale, siamo in linea con gli obiettivi iniziali. Poi veniamo da una brutta partita e ci sono ripercussioni esterne molto più grandi di quelle che ci sono all'interne della società".