Sarri su Gaetano: "Piano a dire che non è da Atalanta, guardate Jorginho..."

Ultimissime Serie A - Intervenuto ai microfoni del Corriere di Bergamo, Maurizio Sarri ha tracciato un'analisi dettagliata sull'inizio di stagione balbettante dell'Atalanta, soffermandosi anche sulle prestazioni di Gianluca Gaetano, fiore all'occhiello del recente mercato nerazzurro ma finora al di sotto delle aspettative generali.

In mezzo al campo la sensazione è che stiamo scivolando in un malinteso: Gaetano è un regista puro, ma finora non si è dimostrato da Atalanta; mentre Kessie di certo è da Atalanta, ma non è il regista puro che serve al suo calcio. Come ne usciamo?

«Aspetterei a dire che Gaetano non è da Atalanta, quello è un ruolo di alta specializzazione e il ragazzo lì ha giocato pochissime partite in carriera».

Di certo meno di venti.