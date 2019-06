Sarri su De Laurentiis: "Non l'ho sentito, lo ringrazierò sempre per avermi fatto allenare il Napoli!"

Maurizio Sarri, neo allenatore della Juventus, si è presentato alla stampa in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Se ho sentito De Laurentiis? No, ma tutti pensano che con lui ho un brutto rapporto. Invece lo ringrazierò sempre per avermi dato la possibilità di allenare il Napoli. Ci sono state delle divergenze, ma abbiamo due caratteri e personalità molto forti. Non ti dirò mai i calciatori che ho sentito perchè sono messaggi di carattere personale".