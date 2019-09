Sarri si lamenta del caldo, Conte lo zittisce in conferenza: "Allora dovrei parlare di bilanci e stati patrimoniali! Sta dalla parte forte..." [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del pareggio per 0-0 contro la Fiorentina facendo cadere qualche colpa anche sull'orario della gara: "Adesso giocare alle 15 o alle 20.45 cambia, perché in mezzo al campo c’erano 35 gradi". Immediata la risposta i Antonio Conte che sorridendo e scuotendo la testa zittisce in conferenza l'allenatore bianconero che si lamentava del caldo: "Meglio non dire nulla, altrimento dovrei parlare di bilanci e stati patrimoniali! Gli dico solo di stare tranquillo perché lui sta dalla parte forte..."

Clicca sul video in allegato